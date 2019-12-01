Возле города Чемберлен (США, штат Южная Дакота) рухнул легкомоторный самолет. Погибли девять человек, в том числе двое детей.

Возле города Чемберлен (США, штат Южная Дакота) рухнул легкомоторный самолет. Погибли девять человек, в том числе двое детей. Пострадали три человека, в том числе пилот. Они госпитализированы.BREAKING: 9 killed in South Dakota plane crash, but some survivors have been rescued despite "extreme weather conditions." https://t.co/vPrVvD9BBF— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) December 1, 2019На борту самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек. Он рухнул из-за ненастной погоды в миле от города, передает NBC.