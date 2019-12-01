В столице Румынии Бухаресте прошла жеребьевка финального этапа чемпионата Европы по футболу 2020. Стали известны составы всех шести групп.

В столице Румынии Бухаресте прошла жеребьевка финального этапа чемпионата Европы по футболу 2020. Стали известны составы всех шести групп.Сборная России выступит в группе В, где ее соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Наша команда начнет турнир 13 июня в Санкт-Петербурге встрече с командой Бельгии. 17 июня наши футболисты также в городе на Неве проведут встречу со сборной Финляндии, а 22 июня в Копенгагене россияне сыграют с датчанами.Чемпионат откроется 12 июня в Риме матчем команд группы А – сборных Италии и Турции. Также в этом квартете выступят команды Швейцарии и Уэльса. В группу С попали сборные Голландии, Украины и Австрии. Четвертый участник определится в споре команд Грузии, Белоруссии, Македонии и Косово.В группе D выступят команды Англии, Хорватии, Чехии и кто-то из этой четверки – Шотландия, Израиль, Норвегия и Сербия. В группу Е жребий определил сборные Испании, Швеции и Польши. Четвертую команду выявит спор команд Боснии, Северной Ирландии, Словакии и Республики Ирландии. И наконец группа F, в которой сыграют сборные Франции, Германии, Португалии и кто-то из квартета Исландия, Румыния, Болгария и Венгрия.