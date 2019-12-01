По версии следствия, костромич таким образом решил отомстить своему начальнику за низкую зарплату

В Костроме направлены в суд материалы уголовного дела в отношении мужчины, который похитил из офисного здания одного из предприятий два ноутбука.По данным СУ№4 УМВД России по Костроме, 9 октября в полицию обратился руководитель предприятия, который пожаловался, что ночью из офиса похищены два ноутбука.В ходе следствия выяснилось, что причастен к преступлению может быть один из сотрудников, который уже был раньше судим за кражу, а перед увольнением поссорился со своим начальником из-за несправедливо маленькой, по его мнению, зарплаты.Задержанный 46-летний костромич во всём признался и рассказал, что в тот день дождался, когда все уйдут с работы, разбил окно офиса, залез внутрь и похитил два ноутбука, которые впоследствии продал.Полицейские нашли похищенную технику и вернули законным владельцам.