1 декабря – Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с забоелванием в России. В 2019 году число зарегистрированных случаев заболевания снизилось на восемь процентов и составило 66 тысяч.

1 декабря – Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с забоелванием в России. В 2019 году число зарегистрированных случаев заболевания снизилось на восемь процентов и составило 66 тысяч.Всего в стране проживают более миллиона людей с вирусом иммунодефицита человека, передает РИА Новости. В федеральном реестре больных ВИЧ-инфекцией записаны 896 тысяч человек. 510 пациентов получают антиретровирусную терапию. 37 процентов ВИЧ-инфицированных – женщины, 63 процента – мужчины. 10 тысяч детей, рожденных зараженными матерями, имеют подтвержденный диагноз ВИЧ.Самые неблагоприятные регионы по ВИЧ-инфекции – Кемеровская, Иркутская, Челябинская, Свердловская, Томская, Оренбургская и Тюменская области.В Роспотребнадзоре отметили, что заражение все чаще происходит при гетеросексуальном контакте. В текущем году 58,9 процента новых случаев заражения были связаны с половой связью между мужчиной и женщиной. 39 процентов больных заразились, употребляя наркотики. Еще 2,5 процента новых случаев заражения произошли при гомосексуальных контактах.На фоне ВИЧ-инфекции развивается синдром приобретенного иммунодефицита — СПИД. Заболевание, названное "чумой двадцатого века", было впервые описано в 1981 году. Без лечения средний период выживаемости пациентов, инфицированных ВИЧ – от девяти до 11 лет. После постановки диагноза СПИД (терминальная стадия ВИЧ-инфекции) человек без лечения может прожить лишь от 6 до 19 месяцев.