Актер Максим Виторган устал от упоминаний о телеведущей Ксении Собчак. Актер больше не может слышать про экс-супругу.

Актер Максим Виторган устал от упоминаний о телеведущей КсенииСобчак. Актер больше не может слышать про экс-супругу.Минувшим летом Ксения Собчак и Максим Виторган оформилиразвод. С тех пор у знаменитостей началась другая жизнь. Теледива вновь вышлазамуж за режиссера Константина Богомолова. Актер начал встречаться с коллегойпо цеху Нино Нинидзе.Максим Виторган строит новые отношения, однако ему постояннонапоминают о бывшей жене. Обыватели часто сравнивают Нино и Ксению,обсуждают предательство последней, оценивают влияние развода на карьеру ипопулярность Максима. Естественно, терпение артиста лопнуло.После очередного комментария о Собчак на его личной страницев "Инстаграм" Максим Виторган взбесился. Он настоятельно порекомендовал подписчикамне упоминать ему об экс-супруге."Проходит, действительно, все. Почти все. Кроме маниакальногожелания некоторых граждан по любому поводу и без упоминать г-жу Собчак", –высказался29 Ноя 2019 в 12:35 PSTОтметим, что актер вынужден поддерживать отношения стелеведущей из-за общего сына Платона. Не так давно Максим и Ксения устроилимальчику роскошный день рождения. На празднике отпрыска знаменитостидемонстрировали идиллию. и Ксения Собчак пригласили родных, близких друзей и отметили событие в узком кругу.