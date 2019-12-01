Актер Максим Виторган устал от упоминаний о телеведущей Ксении
Собчак. Актер больше не может слышать про экс-супругу.
Актер Максим Виторган устал от упоминаний о телеведущей Ксении
Собчак. Актер больше не может слышать про экс-супругу.
Минувшим летом Ксения Собчак и Максим Виторган оформили
развод. С тех пор у знаменитостей началась другая жизнь. Теледива вновь вышла
замуж за режиссера Константина Богомолова. Актер начал встречаться с коллегой
по цеху Нино Нинидзе.
Максим Виторган строит новые отношения, однако ему постоянно
напоминают о бывшей жене. Обыватели часто сравнивают Нино и Ксению,
обсуждают предательство последней, оценивают влияние развода на карьеру и
популярность Максима. Естественно, терпение артиста лопнуло.
После очередного комментария о Собчак на его личной странице
в "Инстаграм" Максим Виторган взбесился. Он настоятельно порекомендовал подписчикам
не упоминать ему об экс-супруге.
"Проходит, действительно, все. Почти все. Кроме маниакального
желания некоторых граждан по любому поводу и без упоминать г-жу Собчак", –
высказался
29 Ноя 2019 в 12:35 PST
Отметим, что актер вынужден поддерживать отношения с
телеведущей из-за общего сына Платона. Не так давно Максим и Ксения устроили
мальчику роскошный день рождения. На празднике отпрыска знаменитости
демонстрировали идиллию. и Ксения Собчак пригласили родных, близких друзей и отметили событие в узком кругу.