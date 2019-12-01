После обновления уличного освещения во Владимире стало темнее. Пешеходов на зебре просто не видно.

После обновления уличного освещения во Владимире стало темнее. Пешеходов на зебре просто не видно.Народный Контроль 33 вместе со съёмочной группой ГТРК Владимир провели замеры уровня освещения на пешеходных переходах .Несколько улиц оказались ниже положенной нормы. На сколько должна быть освещена проезжая часть , достаточно ли света на переходах ?Все подробности в ближайших выпусках новостей на канале "Россия"