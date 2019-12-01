Главный приз - статуэтку «Золотой витязь» - получил Владимирский академический театр драмы за спектакль «Анна Каренина» в постановке Владимира Кузнецова.

В Москве прошла церемония закрытия годовой программы X Международного Славянского форума искусств «Золотой витязь» и награждение лауреатов театрального форума. Главный приз получилВладимирский академический театр драмы за спектакль «Анна Каренина» в постановке Владимира Кузнецова. ГТРК "Владимир" поздравляет Владимирский Академический с «Золотым Витязем»