Автомобильный регистратор запечатлел внезапное нападение на женщину-пешехода. Мужчина нанес резкий и неожиданный удар в лицо своей жертве, сбив ее с ног, после чего спокойно удалился с места инцидента. Злоумышленника уже ищет полиция.

Регистратор очевидца запечатлел момент внезапного нападения на женщину, произошедшего в субботу, 30 ноября, на улице Степана Бандеры во Львове.На записи видно, как мужчина, переходивший проезжую часть по "зебре", неожиданным ударом в лицо сбил с ног женщину, шедшую ему навстречу.Пострадавшая упала, а нападавший спокойно удалился прочь.Какие травмы получила женщина – пока не уточняется, однако известно, что в правоохранительные органы уже поступило заявление по факту произошедшего и стражи порядка уже приступили к поиску неадекватного подозреваемого.