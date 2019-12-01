Благотворительную акцию проводят волонтеры

Во Владимире волонтёры и Центральная городская библиотека собирают новогодние подарки онкобольным детям. Благотворительная акция так и называется – «Добрый подарок».Больным детям очень страшно бывает проходить различные процедуры, уколы, капельницы. В награду за терпение им вручают игрушки из «Коробки смелости», в которую сложены подарки.Принести подарки для детей можно в библиотеку: это могут быть книги, игрушки (кроме мягких), детская бижутерия, магнитики-зверюшки и т.д. Всё должно быть, конечно, новое. Здесь же собирают и подарки для мам: крем-мыло, гель для душа, крем для рук и т.д., тоже только новое.