Вечером 30 ноября в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами второй степени.

Вечером 30 ноября в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами второй степени. Это 18-летний юноша. Ранее сообщалось, что пострадал ребенок.Все жильцы дома — 314 человек, из них 38 детей – эвакуированы, передает ТАСС. Они размещены в школе, которая находится неподалеку от дома.ЧП произошло в доме номер 941 на улице Панина. На третьем этаже взорвался газ. В настоящее время здание отключили от коммуникаций. Вопрос о дальнейшей эксплуатации дома пока не решен: эксперты изучают степень повреждения несущей стены.