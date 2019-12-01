На автодроме Яс Марина в Объединенных Арабских Эмиратах прошла квалификация Гран-при Абу-Даби – заключительного этапа Формулы-1 в текущем сезоне. Ее победителем стал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.

На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах прошла квалификация Гран-при Абу-Даби – заключительного этапа "Формулы-1" в текущем сезоне. Ее победителем стал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.Лучшим временем на трассе стала 1 минута 34,779 секунды в исполнении действующего чемпиона "Ф1". Второй результат принадлежит его напарнику по Mercedes финну Валттери Боттасу. Третье место – у голландского пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена.Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят пробился во второй сегмент, финишировав с 14-м временем. В тоже время его коллега по команде француз Пьер Гасли завершил квалификацию на 12-й строчке.Заключительная гонка сезона "Формулы-1" состоится в воскресенье, первого декабря.