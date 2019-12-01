Бывшая солистка группы Блестящие Анна Семенович приняла участие в программе Секрет на миллион. Знаменитость рассказала Лере Кудрявцевой о страшном диагнозе, который ей поставили медики.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович приняла участие в программе "Секрет на миллион". Знаменитость рассказала Лере Кудрявцевой о страшном диагнозе, который ей поставили медики.Пять лет назад артистка сильно поправилась и столкнулась с травлей в прессе. На фоне стресса и загруженной работы у звезды произошел гормональный сбой. Анна Семенович обратилась к врачу и узнала неутешительный диагноз."Есть такой диагноз, который называется гигантомастия. Он есть у маммологов, это официальный диагноз. Это грудь 6, 7, 8, 9 и далее размеров. Ее ставят женщине, если у нее каждая грудь весит больше, чем 2,5 килограмма. У меня гигантомастия", – со слезами на глазах рассказала певица.Артистка призналась, что постоянно испытывает сильные боли в спине из-за большого бюста. Знаменитость вынуждена перешивать всю одежду. "Это на самом деле большая проблема, только кажется, что это здорово, все смеются: "О, большая грудь, классно!", – добавила .Певице даже пришлось перенести операцию по редукции груди. Зарубежные специалисты уменьшили бюст звезды с девятого до пятого размера. "Я дико волновалась, потому что это был мой первый наркоз в жизни. У меня началась паника, я начала задыхаться", – цитирует ее "ВокругТВ".14 Ноя 2019 в 11:51 PST