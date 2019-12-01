Евгений Плющенко жестко воспитывает сына Сашу. Фигурист хочет, чтобы его наследник добился больших успехов на льду.

Евгений Плющенко жестко воспитывает сына Сашу. Фигурист хочет, чтобы его наследник добился больших успехов на льду.В новом выпуске шоу "ЯнаСупер" были показаны отрывки с тренировок Саши Плющенко. Во время выполнения одного из трюков мальчик стал лениться, что вызвало гнев его отца. "Я тебе сейчас дам", – набросился взбешенный Евгений Плющенко на сына.Позднее фигурист пояснил, что использует жесткие методы воспитания для того, чтобы закалить характер Саши. "Я кричу и жестко разговариваю. Где-то я могу одернуть. Вы же понимаете, что дети не всегда хотят работать?", – приводит слова тренера "7Дней".Яна Рудковская полностью поддерживает . Она уверена, что только усиленные тренировки помогут ребенку в будущем стать чемпионом. Продюсер хочет, чтобы мальчик продолжил династию и смог побить спортивные рекорды отца.26 Ноя 2019 в 11:48 PSTОднако не все разделяют мнение звездной пары. В новом выпуске шоу "ЯнаСупер" подруга Наталья Якимчик отчитала продюсера. Модель заявила, что родители слишком многого требуют от Саши. Она усомнилась в том, что мальчик действительно мечтает о карьере фигуриста.