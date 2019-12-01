Туринский Ювентус намерен пригласить в команду двух полузащитников лондонского Челси без траты каких-либо средств. Речь идет о Виллиане и Педро Родригесе. В конце сезона у них истекают контракты с синими и Юве хочет воспользоваться этим.

Туринский "Ювентус" намерен пригласить в команду двух полузащитников лондонского "Челси" без траты каких-либо средств. Речь идет о Виллиане и Педро Родригесе. В конце сезона у них истекают контракты с "синими" и "Юве" хочет воспользоваться этим."Челси" пока не спешит предлагать обоим игрокам средней линии продлевать действующие соглашения. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Calcio Mercato, если лондонский клуб не будет предлагать новые договоры, то туринцы смогут предложить игрокам подписать предварительные контракты уже в январе 2020 года.Отметим, что Виллиан имеет в своем активе два гола и три голевых паса в 12 матчах чемпионата Англии по футболу. В то же время Педро сыграл в трех играх АПЛ, не записав на свой счет ни одного результативного действия.