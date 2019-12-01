Борьба за жизнь!
Митинг за закрытие Александровского полигона твердых коммунальных отходов собрал около 2 тыс. участников.
Такое количество
о
беспокоенных экологической тематикой
на центральное площади города видят впервые
за все время проведения протестов.
Борьба за жизнь!
Митинг за закрытие Александровского полигона твердых коммунальных отходов собрал около 2 тысяч участников. Такое количество обеспокоенных экологической тематикой на центральное площади города видят впервые за все время проведения протестов.
Организовали митинг не просто, не быстро и только через суд.
Напомним, что инициативная группа подала несколько уведомлений в администрацию Александровского района с просьбой разрешить проведение очередного просте в начале декабря. Но на уведомления провести митинг администрация ответила отказом
из «соображений безопасности».
Требование только одно -
закрыть свалку, на которую до сих пор привозят отходы, или назначить за её аренду сумму, которая могла бы решить проблемы с экологией. О
бщественники надеются, что смогут донести свою позицию до властей не только местного и областного уровня, но и в том числе федерального.
Пример для людей стал успех
«антимусорного» протеста в Карабаново. Там
на согласованный митинг
вышли
около 3 тысяч человек,
чтобы призвать местные власти отменить публичные слушания по правилам землепользования и застройки.
Экологические митинги с «антимусорной» повесткой проводятся в Александрове уже несколько лет. На самом многочисленном из них присутствовало до 400 человек.