Борьба за жизнь! Митинг за закрытие Александровского полигона твердых коммунальных отходов собрал около 2 тыс. участников. Такое количество о беспокоенных экологической тематикой на центральное площади города видят впервые за все время проведения протестов.

Борьба за жизнь!Митинг за закрытие Александровского полигона твердых коммунальных отходов собрал около 2 тысяч участников. Такое количество обеспокоенных экологической тематикой на центральное площади города видят впервые за все время проведения протестов.Организовали митинг не просто, не быстро и только через суд.Напомним, что инициативная группа подала несколько уведомлений в администрацию Александровского района с просьбой разрешить проведение очередного просте в начале декабря. Но на уведомления провести митинг администрация ответила отказомиз «соображений безопасности».Требование только одно -закрыть свалку, на которую до сих пор привозят отходы, или назначить за её аренду сумму, которая могла бы решить проблемы с экологией. Общественники надеются, что смогут донести свою позицию до властей не только местного и областного уровня, но и в том числе федерального.Пример для людей стал успех«антимусорного» протеста в Карабаново. Тамна согласованный митингвышлиоколо 3 тысяч человек,чтобы призвать местные власти отменить публичные слушания по правилам землепользования и застройки.Экологические митинги с «антимусорной» повесткой проводятся в Александрове уже несколько лет. На самом многочисленном из них присутствовало до 400 человек.