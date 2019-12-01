В Москве и области ожидают сильную гололедицу. Календарная зима начнется с резкого похолодания. В МЧС призывают водителей избегать обгонов и перестроений, а также парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В Москве и области ожидают сильную гололедицу. Календарная зима начнется с резкого похолодания. В МЧС призывают водителей избегать обгонов и перестроений, а также парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями, передает телеканал "Россия 24"."В начале ночи температура станет отрицательной, — предупреждает ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. — Похолодание будет достаточно продолжительным: мы его прогнозируем практически до середины следующей недели. Но если говорить вообще о погодных рисках таких атмосферных процессов, то надо сказать, что за сегодняшние сутки на столицу вылилось порядка 7 миллиметров осадков, это достаточно много. Шел снег с дождем, тротуары все мокрые. В результате похолодания дождевая вода станет замерзать, город покроется ледяной коркой гололедицы. Это, безусловно очень опасно и для автомобильного движения, и для пешеходов. Резко возрастет угроза травматизма и аварийности на дорогах".