Работа по реализации национального проекта в регионе продолжается.

За 11 месяцев 2020 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» предоставлены выплаты на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.В зависимости от очерёдности рождения детей родителям предоставлялись:– ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (23492 рубля). Размер пособия составляет 10780 рублей. Выплату получили 8607 семей на общую сумму 895,8 млн рублей;– ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста 3-х лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (25033 рубля). Размер выплаты – 9246 рублей. Ей воспользовались 8460 семей на общую сумму 754,6 млн рублей;– единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей – без учёта дохода. Размер выплаты на второго ребёнка составляет 4704 рубля, на третьего и последующих детей – 9404 рубля, на двойню – 15669 рублей, на тройню – 114440 рублей. Пособие предоставлено 5000 семей на общую сумму 34,4 млн рублей.Напоминаем, что за назначением указанных выплат необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).Работа по реализации национального проекта в регионе продолжается. Кроме того, в соответствии с Законом от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет включительно предусмотрена выплата на этих детей. Размер ежемесячной выплаты составляет 5390 рублей на каждого ребёнка указанного возраста. По состоянию на 25 ноября в регионе выплату на общую сумму 1,9 млрд рублей получили свыше 31 тыс. семей на 36,5 тыс. детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.