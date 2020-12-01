Парад в честь Дня провозглашения Республики в столице ЦАР завершается. Местные жители делятся впечатлениями в социальных сетях, выражая удовольствие от увиденного.

Парад в честь Дня провозглашения Республики в столице ЦАР завершается. Местные жители делятся впечатлениями в социальных сетях, выражая удовольствие от увиденного.Наиболее красочной частью парада стал дневной дымовой салют, который послужил сигналом для старта движения колонн по проспекту Мартир. Некоторые центральноафриканцы , что никогда не видели подобного зрелища.После того как небо над Банги раскрасили в цвета флага страны перед трибуной президента Фостен-Арканжа Туадера прошли маршем представители армии, полиции и жандармерии. Были продемонстрированы бронеавтомобили, подаренные Россией, и моторные надувные лодки, предназначенные для охраны речных границ государства.Le défilé est grandiose ! La musique, l'ambiance, tous les gens est là. Cela me rend si fier de mon pays������Belle couleur de la fumée. Je ne l’ai jamais vu��— Sosthene Naimou (@NaimouSoS)Центральноафриканцы отмечают 62-ю годовщину со дня провозглашения Республики. Праздничные мероприятия, поделенные на официальную и неофициальную части, продолжатся на стадионе имени Бартелеми Боганда и завершатся красочным салютом.