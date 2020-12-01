Об этом депутатам региона рассказала глава депздрава Елена Утёмова.

Минздрав переносит выделение средств на строительство инфекционного госпиталя на 120 мест на базе детской ОКБ во Владимире на 2022-23 годы.Для строительства корпуса разработана проектно-сметная документация(ПСД). Однако владимирские чиновники надеются на выделение средств по другой программе – в рамках совершенствования инфекционной службы. Однако она ещё не свёрстана, об этом сообщила глава департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова.О выделении средств на возведение больницы в конце декабря 2018 года губернатор региона Владимир Сипягин попросил Президента РФ Владимира Путина. Стоимость медучреждения оценивается в полтора млрд рублей.Планируется, что новый объект должен полностью удовлетворить потребность региона в госпитализации детей с инфекционными заболеваниями.