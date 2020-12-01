Коронавирусные ограничения нужно ужесточить. Это дала понять руководитель облздрава Елена Утемова. На онлайн-встрече с депутатами ЗакСобрания её спросили, каких ограничений не хватает

Коронавирусные ограничения нужно ужесточить. Это дала понять руководитель облздрава Елена Утемова. На онлайн-встрече с депутатами ЗакСобрания её спросили, каких ограничений не хватает нашему региону, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Глава департамента здравоохранения заявила, что стоило бы ввести более жёсткие ограничительные меры в образовательных учреждениях области. Елена Утемова, директор областного департамента здравоохранения: Тут меня не поддерживает наш