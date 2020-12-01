Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
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ОЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ Во Владимирской области дополнительно откроют ещё 250 ковидных коек
ДЕНЬГИ - ДЕТЯМ Более 22 тысяч семей семей Владимирской области получили выплаты на детей
КРИМИНАЛЬНЫЕ ВСХОДЫ Резко выросло количество тяжких преступлений во Владимирской области
ОЧЕНЬ НУЖЕН ПРАЗДНИК Владимирская библиотека приглашает сделать подарки больным детям
ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ На автодорогах Владимирской области установят 20 комплексов фотовидеофиксации