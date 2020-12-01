Масштабная реконструкция коммуникаций почти завершена.

На Октябрьском проспекте Владимира завершается . Напомним, что компания «Т Плюс» должна сдать объект до 15 декабря.Жителей окрестностей уже переключили с резервной схемы отопления на основную. Подрядчик приступил к восстановлению дороги. Дорожники готовят участок проезжей части к асфальтированию.Движение по магистрали, ориентировочно, запустят уже в четверг.Общая стоимость ремонта оценивается в 25,5 миллионов рублей.Напомним, что в ходе работ произошёл . Ночью 14 ноября пьяный парень решил покататься на экскаваторах, которые базировались на месте ремонта. Будучи пьяным, он прошёл на огороженную строительную площадку, завёл технику, проехал несколько метров и упал в ров. Молодой человек выбрался из транспортного средства, пересел в соседний экскаватор, но не сумев разобраться в управлении угодил в траншею. В результате был пробит трубопровод, а соседние дома на время остались без тепла. Однако этот случай не повлиял на темп работ по замене инженерных коммуникаций.