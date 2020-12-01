Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал партнером XVII международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», организаторами которого выступают Свердловская областная организация

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал партнером XVII международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», организаторами которого выступают Свердловская областная организация Союза кинематографистов России, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, АНО «Д.К-Киноклуб» при поддержке Министерства культуры Свердловской области и управления культуры администрации города Екатеринбурга. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 2020 года. Участники фестиваля — представители киношкол со