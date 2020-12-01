В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД города Москвы проверено около 309 тысяч автобусов и транспортных средств, задействованных в таксомоторных перевозках...
С 14 сентября по 30 ноября 2020 года на территории города Москвы проводилось профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
В рамках операции силы сотрудников Госавтоинспекции были направлены на более тщательную проверку технического состояния и конструкции автобусов, соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также легальность пассажирских перевозок. В повышенной зоне внимания правоохранителей находились территории, прилегающие к транспортно-пересадочным узлам, торгово-развлекательным центрам, станциям метрополитена, гостиничным комплексам, а также железнодорожным вокзалам и автостанциям.
В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД города Москвы проверено около 309 тысяч автобусов и транспортных средств, задействованных в таксомоторных перевозках.
Сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 117 тысяч административных правонарушений, из них в отношении водителей автобусов более 14,5 тысяч и более 102 тысяч в отношении лиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковыми транспортными средствами.
Наиболее характерными нарушениями стали управление транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, управление транспортным средством без путевого листа или лицензии, а также управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
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