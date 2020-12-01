В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД города Москвы проверено около 309 тысяч автобусов и транспортных средств, задействованных в таксомоторных перевозках...

С 14 сентября по 30 ноября 2020 года на территории города Москвы проводилось профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.В рамках операции силы сотрудников Госавтоинспекции были направлены на более тщательную проверку технического состояния и конструкции автобусов, соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также легальность пассажирских перевозок. В повышенной зоне внимания правоохранителей находились территории, прилегающие к транспортно-пересадочным узлам, торгово-развлекательным центрам, станциям метрополитена, гостиничным комплексам, а также железнодорожным вокзалам и автостанциям.В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД города Москвы проверено около 309 тысяч автобусов и транспортных средств, задействованных в таксомоторных перевозках.Сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 117 тысяч административных правонарушений, из них в отношении водителей автобусов более 14,5 тысяч и более 102 тысяч в отношении лиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковыми транспортными средствами.Наиболее характерными нарушениями стали управление транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, управление транспортным средством без путевого листа или лицензии, а также управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81