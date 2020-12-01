Рейды прошли в Гусь-Хрустальном районе в минувшие выходные.

В минувшую субботу на территории Гусь-Хрустального района сотрудниками Госавтоинспекции проведено рейдовое мероприятие по пресечению фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.В течение нескольких часов на дорогах района нести службу специально сформированные группы нарядов.В результате мероприятий проверено 289 транспортных средств. Сотрудниками полиции выявлен ряд нарушений, допущенных автолюбителями.Так на автодороге «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» инспекторы составили административный материал в отношении водителя, севшего за руль после употребления спиртного. В городе Курлово водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него инспекторами составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. В поселке Мезиновский полицейскими выявлен факт повторного управления транспортом гражданином, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.264.1 УК РФ.Всем водителям сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили, что в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.