На коллегии по вопросам состояния прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной деятельности отмечено, что принимаемые меры не обеспечивают эффективной реализации поставленных целей и задач.

На коллегии по вопросам состояния прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной деятельности отмечено, что принимаемые меры не обеспечивают эффективной реализации поставленных целей и задач.По итогам 9 месяцев на территории региона отмечается рост преступлений на 5,9 %, в том числе тяжких и особо тяжких составов на 19,5 %. При этом их раскрываемость, в том числе по причине ненадлежащего взаимодействия органов расследования и оперативных подразделений, сократилась на 3,7 % и 8,3 % соответственно, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.акже отмечено, что "имеются существенные недостатки в организации работы правоохранительных органов по противодействию «дистанционным» хищениям, установлению и привлечению к ответственности виновных лиц.Кроме того, обращено внимание прокуроров на принятие действенных мер по улучшению координации деятельности правоохранительных органов по выявлению преступлений в сферах реализации приоритетных национальных проектов, оборонно-промышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, землепользования. А также раскрываемости противоправных деяний по фактам фальшивомонетничества и незаконных порубок леса.