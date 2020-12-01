Эпидемиологическая обстановка в России продолжает ухудшаться. Оперативный штаб опубликовал во вторник неутешительные данные.

Эпидемиологическая обстановка в России продолжает ухудшаться. Оперативный штаб опубликовал во вторник неутешительные данные.За прошедшие сутки диагноз поставили 26 402 жителям 85 регионов страны. Отмечается, что у 21,6% из них нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 24 763 человека. Жертвами коронавируса нового типа стали 569 граждан.Большинство новых случаев выявили в российской столице. В Москве инфекцию подхватили 6 524 человека. За ней идет Санкт-Петербург с 3 697 заразившимися. Далее – Московская область, где заболели 1 104 жителя.В первую десятку по числу инфицированных попали Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Ростовская области, Республика Карелия, Хабаровский край и Красноярский.Всего за время пандемии в России обнаружили 2,32 миллиона случаев заражения. Победили коварную болезнь 1,80 миллиона граждан. Зафиксировали 40,4 тысячи летальных исходов.Уже несколько недель в стране действует всеобщий масочный режим. Ношение средств защиты в общественных местах – транспорте, магазине, театре – является обязательным.Ранее "Дни.ру" рассказали об изменении потребительской активности россиян осенью. На фоне угрозы COVID-19 граждане .