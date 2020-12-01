Первая партия 20 обновлённых машин уже отгружена покупателям.

«Ковровский электромеханический завод» объявил, что мини-погрузчик «АНТ-1000» теперь на 100% отечественный. Последним элементом заморского машиностроения в нём были моторы из Японии и Европы, которые заменены на белорусские.«Мы нашли замену импортным комплектующим, обеспечив заказами десятки предприятий. По оценке руководства завода, наиболее сложным было освоить гидравлическую систему мини-погрузчика, но сейчас машина успешно прошла испытания», - отметили в пресс-службе предприятия.Несмотря на Родину нового мотора, который производится на Минском заводе, продукция, выпущенная на территории Союзного государства в РФ признаётся отечественной.На заводе сообщают, что первая партия 20 обновлённых «АНТ-1000» уже отгружена покупателям. Всего в VI квартале 2020 года планируется выпустить более 50 погрузчиков для разных регионов страны.