За первое место можно выиграть 30 000 рублей, за второе - по 25 000, а третье сулит премию в 20 000.

Во Владимире стартует новый конкурс «Взгляд в будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов». В нём примут участие школьные учителя и воспитатели детских садов. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.По задумке организаторов, мероприятие должно стимулировать инновационные методы работы в образовании. Наиболее удачные творческие подходы к преподаванию планируется применять на практике.Конкурс будет проводиться параллельно с традиционным соревнованием - «Педагог года». Победителей наградят денежными премиями.За первое место можно выиграть 30 000 рублей, за второе - по 25 000, а третье сулит премию в 20 000.