На сегодняшний день разрабатывается проект ремонта визитной карточки областного центра.

В областном центре вновь заговорили о ремонте визитной карточки региональной столицы – Золотых ворот. Вблизи видно, что с памятника осыпается штукатурка, по стенам пошли трещины и уже видны кирпичи.Между тем, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали, что ремонтировать объект начнут только после появления проектной документации. Обследование архитектурного символа Владимира показало, что фундамент у сооружения крепкий. Ожидается, что ПСД на реставрацию подготовят к июню 2021 года. Стоимость проекта оценивается в почти 7,5 млн рублей. На работы придётся потратить порядка 80 млн. Интересно, что после изменений, внесённых в законодательство РФ в 2019 году, навести небольшой марафет уже не получится.«Мы не можем прийти с мешком цемента и замазать стену», - добавили в музее.После изготовления, проектно-сметную документацию предстоит защитить в Минкульте РФ, который может дать добро на выделение средств федерального бюджета.Последняя масштабная реставрация Золотых ворот датирована 2001 годом. В 2004 и 2005 годах проводились столярные работы и реконструкция крыльца. В 2008 году повторно отреставрированы стены проездной арки.