Сделав дубликат ключа, подозреваемый в дальнейшем похитил автомобиль, затем продал его неустановленному лицу...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки совместно с ОУР УВД по ЮВАО задержан 33-летний приезжий по подозрению в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции с заявлениями обратились двое мужчин. Граждане сообщили о том, что похищен автомобиль, взятый одним из заявителей в аренду у организации второго потерпевшего. Ущерб для организации составил более 760 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 33-летнего ранее судимый приезжий. Установлено, что злоумышленник является знакомым одного из заявителей и несколько раз пользовался автомобилем. Сделав дубликат ключа, он в дальнейшем похитил автомобиль, затем продал его неустановленному лицу.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18