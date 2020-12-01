До конца года комплексы фотовидеофиксации появятся на дорогах региона.

До конца 2020 года на трассах региона установят 20 стационарных комплексов фотовидеофиксациии нарушений ПДД. Об этом сообщает администрация Владимирской области. Камеры поставят на аварийных участках проезжей части на основании рекомендаций и анализа ГИБДД региона.«Это мощный инструмент контроля безопасности на дорогах, что доказано опытом», - уверен директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов.Список участков автомагистралей, где появятся комплексы выглядит так:– в Камешковском районе на 15-м, 19-м и 29-м километре трассы «Хохлово – Камешково – Ручей», а также на 2-3-м км пути «Камешково – Волковойно – Патакино – Высоково»;– в Киржачском районе на 15-м километре дороги «Кольчугино – Киржач», на 11-12-м километре трассы «Дубки – Киржач»;– в Ковровском районе на 40-м километре автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей». На 22-23-м километре автомагистрали «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма»;– в Кольчугинском районе на 55-м и 72-м километрах автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики»;– в Меленковском районе на 44-м километре трассы «Касимов – Муром – Нижний Новгород»;– в Петушинском районе на 5-6-м километре автотрассы «Волга» – Вольгинский – Перново»;– в Собинском районе на 6-9-м километре по пути следования «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики»;– в Судогодском районе на 4-5-м километре трассы «Владимир – Улыбышево – Коняев»о и на 53-м и 69-м километрах дороги «Владимир – Муром – Арзамас»;– в Суздальском районе на 9-11-м и 16-м километрах автомагистрали «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский»;– в Юрьев-Польском районе на 40-м и 93-м километрах магистрали «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский»;Справочно:На сегодняшний день в области действует 99 камер фиксации, из которых 38 установлены на федеральных трассах. К 2024 году количество комплексов планируется увеличить до 171.