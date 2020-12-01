В ходе возникшей ссоры незнакомец достал из салона автомобиля «БМВ» предмет, схожий с пистолетом, и произвел выстрел в сторону водителя автомобиля «Газель», повредив при этом зеркало заднего вида...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 36-летнего мужчину по подозрению в хулиганских действиях.В полицию поступило заявление от жителя столицы. Мужчина сообщил, что неизвестный гражданин выстрелил в его сторону из предмета, схожего с пистолетом. Полицейские установили, что у одного из домов в Мукомольном проезде между заявителем и неизвестным мужчиной произошел дорожный конфликт. В ходе возникшей ссоры незнакомец достал из салона автомобиля «БМВ» предмет, схожий с пистолетом, и произвел выстрел в сторону водителя автомобиля «Газель», повредив при этом зеркало заднего вида данного транспортного средства, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пивченкова задержали подозреваемого – 36-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник произвел выстрел из пневматического пистолета. Разрешение на его ношение не требуется.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60