В деревне Березянка Омской области фермеры кормили зараженных африканской чумой свиней отходами из коронавирусной больницы имени Кабанова, передает . В пищу животных шли также остатки еды, ..

В деревне Березянка Омской области фермеры кормили зараженных африканской чумой свиней отходами из коронавирусной больницы имени Кабанова, передает . В пищу животных шли также остатки еды, найденные на помойках возле детских садов, киосков и других заведений.Мясо сомнительного качества могло поступить в торговые точки Омска, однако ответственные органы вовремя вмешались. Всю продукцию изъяли.