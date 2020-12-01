Решение проблем в режиме онлайн. Владимир Киселёв провёл личный приём граждан, правда в дистанционном формате. Из-за коронавирусных ограничений. У «Единой России» 1-го декабря День рождения.

Решение проблем в режиме онлайн. Владимир Киселёв провёл личный приём граждан, правда в дистанционном формате. Из-за коронавирусных ограничений. У «Единой России» 1-го декабря День рождения. По традиции, партия отмечает его декадой приёмов граждан. Это когда владимирцы и жители области обращаются к депутат по самым разным вопросам. Так жители улиц Ново-Гончарная и Старо-Гончарная борются за транспортную