Большинство наших сограждан положительно оценивают возможное внесение поправок в закон о персональных данных. Данные исследования опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство наших сограждан положительно оценивают возможное внесение поправок в закон о персональных данных. Данные исследования опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Дать возможность отзывать согласие на использование персональных данных у интернет-компаний по упрощенной процедуре поддержали 62% опрошенных. При этом 68% респондентов знают, что онлайн-сервисы собирают личные данные.Более половины опрошенных выразили интерес к целям использования этих данных. Не интересует этот вопрос меньшую часть респондентов – всего лишь 29%.Кроме того, исследование ВЦИОМ показало, что 60% россиян изучают условия использования интернет-ресурсов.Более половины респондентов знают о возможности передачи персональных данных третьим лицам. 70% наших соотечественников относятся к этому отрицально, а 58% считают, что это может представлять угрозу для них. 10% опрошенных эта тема безразлична.Напомним, что ранее Роскомнадзор инициировал судебное разбирательство в отношении американской компании. В ведомстве обвинили Google в нарушениях российского законодательства. Компания не удаляет из поисковой выдачи ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. Это касается порядка 30% опасного контента, отмечают в РКН.