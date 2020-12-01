Пилот пропустит Гран-при Сахира.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 вынуждены были корректировать календарь турнира и проводить гонки без зрителей на трибунах. Это не позволило полностью избежать инфицирования — среди работников Формулы-1 фиксировались заражения, а оба гонщика команды BWT Racing Point F1 Team, мексиканец Серхио Перес и канадец Лэнс Стролл, вынуждены были пропускать гонки из-за подтверждённого COVID-19.Под занавес сезона-2020 как минимум один Гран-при пропустит и действующий 7-кратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон, у которого после Гран-при Бахрейна был диагностирован коронавирус. Пилот, который в минувшие выходные завоевал свою 98-ю поул-позицию и выиграл свою 95-ю гонку в чемпионате мира, уйдёт на карантин и не сможет принять участие в Гран-при Сахира, который состоится в первый уик-энд декабря.О том, кто заменит британца в составе Mercedes-AMG Petronas F1 Team, не сообщается. Напомним, по ходу 2020 года пилот официально стал не просто самым успешным гонщиком за все 70 лет существования чемпионата мира, но и вторым в истории серии 7-кратным чемпионом. Пропуск как минимум одного этапа (не исключено, что Хэмилтона не допустят и к запланированному на середину декабря Гран-при Абу-Даби из-за жёстких карантинных мер на Ближнем Востоке) не позволит Льюису уже по ходу сезона-2020 завоевать 100-ю поул-позицию и выиграть 6 Гран-при подряд.Гран-при Турции-2020 позволил Хэмилтону досрочно стать чемпионом Формулы-1 сезона-2020 года. Это уже 7-й титул в карьере британца, который, если он продолжит выступать в серии в 2021 году, получит шанс выиграть свой 8-й чемпионат и стать единоличным лидером в истории серии по количеству выигранных титулов. При этом немец Михаэль Шумахер, до недавнего времени единственный в истории Формулы-1 7-кратный чемпион, завершил карьеру в 2012 году, а Льюис, обновивший уже множество рекордов, остановился в шаге от того, чтобы официально оказаться самым титулованным гонщиком в истории Формулы-1.