Появившаяся в СМИ информация о проверке Следственным комитетом высказываний блогера Алексея Навального на экстремизм не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Появившаяся в СМИ информация о проверке Следственным комитетом высказываний блогера Алексея Навального на экстремизм не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко."Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности", – сказано в сообщении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.В СК подчеркнули, что всегда оперативно информируют общественность о значимых доследственных проверках и уголовных делах, которые находятся в производстве.Петренко призвала СМИ распространять только проверенные сообщения от официальных источников. "А не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам", – сказала представитель СК.