Польский журналист Вацлав Радзивинович в статье для издания Gazeta Wyborcza выразил мнение о том, что Кремль ясно хочет дать понять Александру Лукашенко, что ему ясно дать понять Александру Лукашенко, что ему пора начать собирать вещи. По его мнению, России невыгодно защищать нынешнего президента Белоруссии.

Польский журналист Вацлав Радзивинович в статье для издания Gazeta Wyborcza выразил мнение о том, что Кремль ясно хочет дать понять Александру Лукашенко, что ему ясно дать понять Александру Лукашенко, что ему "пора начать собирать вещи". По его мнению, России невыгодно защищать нынешнего президента Белоруссии.Обозреватель считает, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск имел именно такую цель – объяснить главе республике позицию Москвы.Кремль все еще ждет, пока тот выполнит обещания, данные нашей стране два с половиной месяца назад.По словам журналиста, Кремль спешит, потому что если Александр Лукашенко задержится на посту, то мечты об интеграции с соседней страной могут не сбыться. Он напомнил, что ход сентябрьских переговоров в Сочи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по-прежнему остается тайной.При этом, по слухам, президенты двух государств договорились о том, что все еще действующий глава Белоруссии за полтора года проведет "конституционную реформу", за которой последуют парламентские и президентские выборы. И на них он уже не будет выдвигать свою кандидатуру. Однако делать этого Александр Лукашенко не спешит.В статье журналист обращает внимание на то, что у Кремля есть серьезные причины для беспокойства. Уровень симпатии белорусов к России стремительно снижается, сообщает . Измученные политической обстановкой в стране белорусы понимают, что Александр Лукашенко продолжает оставаться у власти только благодаря поддержке Москвы.Поэтому, если белорусский лидер и дальше будет плохо обращаться со своими гражданами и не покинет пост, России придется несладко. Польский журналист считает, что трудно ожидать, что сдержит слово и обойдется без очередных "последних китайских предупреждений" со стороны Москвы.