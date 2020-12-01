На заднем пассажирском сиденье автомобиля 28-летнего мужчины обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, а у 49-летней пассажирки - 40 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 49-летнюю женщину по подозрению в хранении наркотического средства и 28-летнего жителя Московской области, подозреваемого в незаконном хранении оружия.В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль марки «Ваз». В транспортном средстве находились неизвестные мужчина и женщина, которые вели себя подозрительно. В ходе личного досмотра в сумке у 49-летней женщины было обнаружено и изъято 40 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 100 граммов. На заднем правом пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого находился 28-летний житель Московской области, полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.Согласно проведенному исследованию изъятый предмет изготовлен самодельным способом и является ручным короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.По результатам исследования часть изъятого у женщины содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон. Исследование продолжается.Следствием и дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93