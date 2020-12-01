Среди заболевших 216 – мужчин и 135 – женщин.

1 декабря в День борьбы со СПИДом депздрав региона опубликовал информацию о распространении ВИЧ в области.На 1 ноября 2020 года было зарегистрировано 6 646 человек с иммунодефицитом. Умерли от вируса за весь период наблюдения — 1 523 пациента.За 10 месяцев 2020 года во Владимирской области у 351 человека ВИЧ-инфекция была диагностирована впервые. Среди заболевших 216 – мужчин и 135 – женщин.В 33-ем регионе матери с ВИЧ родили 1 208 детей. В текущем году – 72 ребёнка. В специализированном СПИД-центре наблюдаются 319 ребят, из них 65 – с официальным диагнозом ВИЧ.В текущем году на учёте состояло 4 366 инфицированных, из них 3 238 человек получали бесплатную терапию.Напомним, что сдать тест на ВИЧ можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом или в больнице по месту жительства. Исследования проводятся бесплатно. Анализы принимаются анонимно. С 1 по 7 декабря с 8:00 до 15:00 будет работать «горячая линия» по вопросам СПИД: (4922) 32-99-43, 32-97-87.