Учреждение получило УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический тонометр и кардиограф.

Учреждение получило УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический тонометр и кардиограф. Техника поступила по региональной программе «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».В этом году это уже вторая поставка медицинского оборудования в Александровскую районную детскую больницу в рамках нацпроекта. Ранее учреждение получило ЛОР-комбайн и анализатор мочи. Как сообщила главный врач детской больницы Ирина Галаева, оборудование введено в эксплуатацию и активно используется, что повысило качество и доступность диагностики на поликлиническом уровне.До конца года ожидается поступление в учреждение цифрового рентген-аппарата, а в следующем году запланированы ремонт стационара педиатрического отделения и организация бережливой поликлиники.Региональная программа «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» реализуется во Владимирской области с 2019 года. В рамках нацпроекта 25 учреждений здравоохранения, где оказывают медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, будут приведены в соответствие новым требованиям Минздрава РФ к организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.В регионе уже отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, детские поликлиники Камешковской, Киржачской и Судогодской центральных районных больниц.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)