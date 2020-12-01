Вечером 31 ноября в Москве скончалась легендарная деятельница культуры Ирина Антонова, передает сетевое издание . Она известна как бессменный глава Государственного музея изобразительных ..

Вечером 31 ноября в Москве скончалась легендарная деятельница культуры Ирина Антонова, передает сетевое издание "". Она известна как бессменный глава Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. На должности директора музея она находилась с 1961 по 2013 годы, после чего стала его президентом. Женщине было 98 лет.