В ненадлежащем состоянии были улицы Полевая и Лермонтова.

Ветеран Великой Отечественной войны обратился в прокуратуру с жалобой на состояние дорог на двух муромских улицах - Полевая и Лермонтова.Сотрудники надзорного ведомства выехали на место и зафиксировали, что дорожное полотно не соответствует ГОСТам. Участок проезжей части был закреплён за муниципальным учреждением Мурома – «Дорожным хозяйством».«По результатам проверки прокуратура внесла в адрес коммунальщиков представление об устранении нарушений. Дорогу привели в порядок», - подчеркнули в пресс-службе облпрокуратуры.