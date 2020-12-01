В селе Сновицы рядом с Владимиром крупный пожар. Горит производственный цех на площади 1 600 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 09:56. По прибытии пожарная

В селе Сновицы рядом с Владимиром крупный пожар. Горит производственный цех на площади 1 600 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 09:56. По прибытии пожарная охрана присвоила пожару повышенный уровень сложности. Локализовать пожар удалось к 11:13. На месте по-прежнему работают спасатели: 11 единиц техники и 38 человек личного состава. По предварительным