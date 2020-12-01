Сигнал бедствия поступил в 09.56 с улицы Производственной из села Сновицы Суздальского района.

Сигнал бедствия поступил в 09.56 с улицы Производственной из села Сновицы Суздальского района.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. По прибытии наблюдалось горение в цехе по производству бетонных колец. Объявлен повышенный номер вызова – 2, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.В настоящее время площадь пожара составляет 1600 кв.м., работают 3 звена газодымозащитной службы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.На месте на данный момент работает группировка в составе 11 единиц техники и 38 человек.В 11.13 пожар локализован.Информация уточняется.