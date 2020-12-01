К одиннадцати часам огонь был локализован.

В Суздальском районе, в посёлке Сновицы сегодня утром загорелся цех по производству бетонных колец. Как сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС, общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Вызов получил повышенный, второй номер опасности. К одиннадцати часам огонь был локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работает три звена газодымозащитной службы - одиннадцать единиц техники и 38 человек.(Фото: ГУ МЧС по Владимирской области)