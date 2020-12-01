Подтвердить участие в творческом проекте необходимо до 14 декабря.

Суздальские власти приглашают всех желающих принять участие в создании «Аллеи ёлок» на улице Кремлёвской. Администрация города предоставляет оборудованное место, саму хвойную красавицу и украшения, а участники акции наряжают главный символ Нового года. Планируется, что гирлянды и световая подсветка украсят 28 деревьев.Подтвердить участие в творческом проекте необходимо до 14 декабря по телефону: +7 (49231) 2-12-78. Завершится акция к 25 декабря. С этого же дня аллею возьмут под охрану.