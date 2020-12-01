Злоумышленник отобрал денежные средства у пенсионера, после чего скрылся...

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Щербинский» г Москвы задержал 41-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.В территориальный отдел полиции обратился 82-летний пенсионер с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что на территории посёлка Ерино на него напал неизвестный. Злоумышленник отобрал денежные средства у пенсионера, после чего скрылся.В результате отработки территории недалеко от места происшествия участковый уполномоченный МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержал подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926)941-46-57