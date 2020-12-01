Муромской городской прокуратурой проведена проверка по обращению ветерана Великой Отечественной войны по вопросу ненадлежащего состояния автомобильных дорог.

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по обращению ветерана Великой Отечественной войны по вопросу ненадлежащего состояния автомобильных дорог.Выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде ям и выбоин на автодорогах, расположенных на улицах Полевая и Лермонтова, и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением округа Муром «Дорожное хозяйство», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Городской прокуратурой руководителю муниципального бюджетного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого дорожное покрытие указанных автомобильных дорог приведено в нормативное состояние.